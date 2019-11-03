وزير الخارجية التركي يشكر أمير قطر على دعمه ”نبع السلام“

التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وفي تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“، قال الوزير التركي، ”خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة، بلغنا لسموه تحيات رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام.“

وفي وقت سابق اليوم الأحد، التقى تشاويش أوغلو، بنظيره القطري محمد آل ثاني، حيث بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، ويشارك تشاويش أوغلو، في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال.