إيران تعلن إرسال ”خطتها“ الإقليمية للأمن لقادة الدول الخليجية

المصدر: أ ف ب

أعلنت إيران اليوم السبت أنها أرسلت إلى دول الخليج خطتها الإقليمية للأمن والتعاون في المنطقة بعدما عرضتها في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس الايراني حسن روحاني ”أرسل النص الكامل لهذه الخطة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وطلب منهم التعاون بهدف تحقيقها وتطبيقها“.

ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وكان روحاني عرض الخطوط العريضة لخطة التعاون الأمني التي أطلق عليها اسم ”مبادرة هرمز للسلام“ أو ”أمل“ في 25 ايلول/سبتمبر في الأمم المتحدة، وهي مفتوحة أمام ”مشاركة دول المنطقة“، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في الخليج بين إيران والولايات المتحدة.

وعلاقات إيران مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي شديدة التوتر وخصوصًا مع السعودية والإمارات والبحرين، على خلفية اتهام طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، وتهديد الأمن بالمنطقة.

وبعدما دعا إلى أن تتولى دول الخليج أمنها بنفسها بدون ”تدخل“ أجنبي، كرر روحاني أمام الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي تأكيد الموقف الإيراني القائل إن وجود القوات الأجنبية في المنطقة ”يعرض السلام والأمن والاستقرار للخطر“.