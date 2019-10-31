قطر تتخذ خطوة باتجاه أول انتخابات لمجلس الشورى بعد 15 عامًا من التأجيل

ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمر بتشكيل لجنة لتنظيم أول انتخابات على الإطلاق لمجلس الشورى، الذي يقدم المشورة للحكومة.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس الوزراء سيتولى رئاسة اللجنة.

وتم إقرار هذه الانتخابات في الدستور القطري الدائم، الصادر سنة 2004، في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لكنها ظلت حبرًا على ورق.

ويمثل القرار الذي اتخذ، أمس الأربعاء، إحياء لخطط تأجلت لسنوات عدة، بتنظيم انتخابات جزئية لمجلس الشورى، أعلى هيئة استشارية للحكومة. ووفقًا للخطط سيجري انتخاب 30 عضوًا، بينما يُعين الأمير 15 عضوًا آخرين.

ولا يملك المجلس سلطات تشريعية فعلية، وظل الأمير يعين أعضاءه وتنتهي مدة المجلس الحالي في العام 2021.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطوة الجديدة ستفضي إلى انتخابات أو التأجيل سيتواصل.