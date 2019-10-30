عودة القوات الإماراتية بعد انتهاء عملياتها في عدن اليمنية (صور)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عودة قواتها التي ساعدت في تحرير مدينة عدن اليمنية وتأمينها ضمن جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقالت القيادة العامة، في بيان اليوم الأربعاء نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، إن القوات الإماراتية أنجزت مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية، حيث ”تمت عملية التسليم بمسؤولية ووفقًا لإستراتيجية عسكرية ممنهجة، لضمان المحافظة على الإنجازات العسكرية المتحققة“.

وأوضحت أن ”القوات الإماراتية أتمت مهامها العسكرية بنجاح، حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بتاريخ 17 يوليو 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وأثمرت تحرير العديد من الأراضي اليمنية من الانقلاب الحوثي، ومنع التغلغل الإيراني الهادف إلى السيطرة على الدولة اليمنية“.

وأضافت أن ”القوات الإماراتية والسعودية قامت بتأمين عدن عسكريًا، وملاحقة فلول الإرهابيين، والقضاء على كافة بؤر التهديد الأمني وتمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية في مرحلة التسليم“، وهو ما أسفر عن ”وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار، ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية“.

وأكدت قيادة القوات المسلحة أن ”القوات الإماراتية قامت، بناء على الخطط الإستراتيجية المعتمدة من قيادة التحالف العربي، بتسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية، التي ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة تأمين المدينة والاستمرار في المحافظة على المكتسبات التي تحققت“.

وأشارت إلى أن ”القوات الإماراتية وبالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية في المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى“.

وكان في استقبال القوات العائدة محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.