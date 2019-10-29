ديبكا: أمريكا تنقل مراكز القيادة الجوية من قاعدة العديد في قطر إلى السعودية

نفذت القيادة المركزية للقوات الأمريكية عملية إخلاء لمراكز القيادة الجوية التابعة لها في قاعدة العديد في قطر، إذ نقلت قواتها إلى السعودية وأعادت تمركزها بعيدًا عن مرمى الصواريخ الإيرانية، حسب تقرير لموقع ”ديبكا“ الإسرائيلي.

وقال الموقع إن الخطوة الأمريكية جاءت ”احترازية“، خصوصًا وأن أي ضربة صاروخية إيرانية مباشرة يمكنها أن تؤدي إلى تدمير القيادة المركزية ومراكز الاستخبارات الأمريكية في قطر.

وزعم التقرير، أن ”تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية دفع بالقيادة المركزية الأمريكية لاتخاذ قرار إعادة التموضع“، خصوصًا بعد الهجمات على منشآت أرامكو الأخيرة.

ونقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن ”إعلان القوات البحرية الأمريكية سحب حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى خارج الخليج العربي في الـ 25 من الشهر الجاري، يوضح أن واشنطن تعتبر التهديد الإيراني لحاملة الطائرات جديًّا وحقيقيًّا لدرجة أنها قررت التغاضي عن إبقاء جميع المناطق الإيرانية تحت نظرها“.

وأشار إلى أن سحب الحاملة أدى إلى إضعاف قوة المقاتلات الأمريكية من طراز اف-18 المتمركزة على متن الحاملة في القيام بعمليات جوية ضد إيران على بعد 800 كلم.