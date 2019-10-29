أمير الكويت: استمرار الخلاف الخليجي ”لم يعد مقبولًا ولا محتملًا“

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن استمرار الخلاف بين الدول الخليجية ”لم يعد مقبولًا ولا محتملًا“.

جاء ذلك في كلمة للشيخ الصباح خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه ”لم يعد مقبولًا ولا محتملًا استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون، الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا“.

فيديو /الكلمة الكاملة لسمو الأمير حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر. pic.twitter.com/peawsO8ZSU — المجلس (@Almajlliss) October 29, 2019

وأضاف: ”كما علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافاتنا، وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار، فلا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا“.

وبشأن التطورات التي تشهدها المنطقة، قال الصباح: ”تشهد منطقتنا ظروفًا مصيرية عصيبة غير مسبوقة، ونتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد“.

وحذر من ”خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا والتي نستشعر أخطارها وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا“.