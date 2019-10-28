وزير الخارجية الإيراني يشارك في مؤتمر أمني بالدوحة

يتوجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور مؤتمر ميونخ الأمني الذي يعقد سنويًا وتستضيفه قطر بدورته الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، إنّ ”ظريف سيتوجه إلى الدوحة الليلة، لحضور مؤتمر ميونخ الأمني للشرق الأوسط في الدوحة“.

وأضاف موسوي، بحسب وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، أنّ ”الوزير سيلقي غدًا (الثلاثاء) كلمة أمام عدد من اللجان الرئيسية في قمة ميونخ“.

وأشار إلى أنّ وزير الخارجية الإيراني ”سيجيب عن أسئلة المشاركين، وخاصة الباحثين والصحفيين والعلماء البارزين في المنطقة والعالم، حول قضايا الشرق الأوسط والتطورات في منطقة الخليج“، مبينًا أنّ ”ظريف سيوضح موقف الجمهورية الإسلامية في العديد من القضايا“.

وتستضيف الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، وذلك لأول مرة خارج ألمانيا بالشراكة بين مؤتمر ميونخ للأمن واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي.