تمرين عسكري مشترك للجيش العماني والمارينز البريطانية

نفذت سلطنة عمان وبريطانيا، اليوم الأحد، تمرينًا عسكريًا قرب مضيق هرمز.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: ”نفذ الجيش ممثلًا في قوة أمن مسندم، ووحدات من قوات المارينز البريطانية وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني البيان العملي للتمرين العماني – البريطاني المشترك ”قلعة مسندم -1“.

وجرت فعاليات البيان العملي للتمرين المشترك بوحدة التدريب في المناطق الجبلية التابعة للجيش السلطاني العماني في مُحافظة مسندم.

ويختتم التدريب الثلاثاء، بعد انطلاقه في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية البحرية التي تثار بسبب حمايته وحرية الملاحة فيه أزمات متصاعدة بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى.

وقالت سلطنة عمان، إن ”تنفيذ مثل هذه التمارين يأتي في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.