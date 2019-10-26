قطر توقف الشيخ الأنصاري عن الخطابة لانتقاده التطبيع مع إسرائيل

تداول نشطاء قطريون على مواقع التواصل، أنباء عن إيقاف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في قطر، عميد كلية الشريعة في جامعة قطر الشيخ إبراهيم عبدالله الأنصاري، عن الخطابة في المساجد.

وقال أغلب النشطاء إن سبب إيقاف الأنصاري انتقاده خلال خطبة الجمعة الماضية، تطبيع قطر السياسي والرياضي مع إسرائيل، وسط صمت من قبل وزارة الأوقاف، فيما لم يصدر أي تصريح تعقيبا على ذلك من قبل الشيخ الأنصاري.

ورأى إعلاميون في صمت وزارة الأوقاف عن توضيح سبب إيقافها للأنصاري، دليل على ما قاله النشطاء بان ذلك يعود لانتقاده التطبيع مع إسرائيل، إذ قال الإعلامي القطري جابر ناصر المري في تغريدة له على تويتر ”عدم صدور بيان من وزارة الأوقاف يوضح السبب الحقيقي لإيقاف الشيخ الأنصاري قد يؤكد للرأي العام بأن السبب هو بالفعل ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل، وإن صح ذلك فهو يتنافى مع رفض المجتمع لأي إجراء تعسفي ضد أي مواطن ومكانة الشيخ العلمية ومكانته كعميد لكلية الشريعة“.

ويشغل الدكتور إبراهيم عبد الله الأنصاري منصب عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر منذ عام 2018، وهو حاصل على البكالوريوس والماجستير في الفقه والأصول من جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، والدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية من جامعة لندن.

وفي الوقت الذي تحاول فيه قطر عبر أذرعتها الإعلامية لا سيما قناة الجزيرة ترويج سعي دول عربية للتطبيع مع إسرائيل، تحاول إخفاء حقيقة تطبيعها هي مع الدولة العبرية، إذ كشف العديد من التقارير وجود علاقات وثيقة بين السلطات القطرية وإسرائيل، توجت بإعطاء الدوحة دورا استثنائيا في قطاع غزة واستقبال الدوحة لوفود رياضية إسرائيلية.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، احتفى بتشغيل النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر، ورفع العلم ضمن بطولة العالم لـ“الجومباز“ في مارس الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، استضافت دولة قطر، وفدًا رياضيًا إسرائيليًا، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، التي أقيمت في الدوحة.