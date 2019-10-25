رئيس البرازيل يزور ثلاث دول خليجية

يصل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إلى أبوظبي غدًا السبت، في مستهل جولة تشمل ثلاثة بلدان خليجية يأمل خلالها أن يطوي صفحة خلاف دبلوماسي نشب العام الماضي مع الدول العربية بسبب اقتراح نقل سفارة البرازيل لدى إسرائيل إلى القدس.

وهذه الخطة، التي تقضي على تأييد البرازيل التقليدي لحل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أثارت غضب الدول العربية وهددت صادرات لحوم برازيلية تقدر قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار سنويًا.

وخلال زيارة إلى إسرائيل في نيسان/أبريل الماضي تخلّى بولسونارو عن الفكرة، وأعلن بدلًا من ذلك افتتاح مكتب تمثيل تجاري في القدس.

وقال كينيث نوبريجا، أمين شؤون المفاوضات الثنائية مع الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في وزارة الخارجية البرازيلية، إن الدعوات لزيارة الإمارات وقطر والسعودية تدل على تخطي الأزمة.

وأضاف أن بولسونارو سيسعى لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الدول الثلاث للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

وسيجتمع الرئيس البرازيلي، المنتمي لليمين، مع زعماء هذه الدول، وسيلقي كلمة خلال مؤتمر للأعمال في الدوحة الإثنين المقبل، وآخر في الرياض الأربعاء المقبل.

وقال السفير الفلسطيني لدى البرازيل، إبراهيم الزبن، إن علاقات الدول العربية مع البرازيل تتحسن على نحو مستمر.

وكان بولسونارو قد صرح العام الماضي بأن فلسطين ليست بلدًا، ولا ينبغي أن يكون لها سفارة في برازيليا على الرغم من اعتراف البرازيل بدولة فلسطين في حدود عام 1967.

وقال الزبن إن مسؤولي وزارة الخارجية البرازيلية ”أخبروه أن البرازيل ما زالت تدعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية“ مضيفًا: ”نحاول تعزيز وتنويع العلاقات بين البرازيل والدول العربية على أساس المصالح المشتركة“.