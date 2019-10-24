عميد أسرة آل الصباح يتبرع بـ50 مليون دولار احتفالًا بعودة أمير الكويت

تبرَّع عميد أسرة آل الصباح في الكويت، الشيخ سالم العلي، بمبلغ 15 مليون دينار أي نحو 50 مليون دولار، بمناسبة تعافي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعودته إلى البلاد منذ أيام بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الشيخ سالم العلي، الذي يشغل منصب رئيس الحرس الوطني، أن المبلغ المتبرع به يتضمن 7 ملايين دينار لأسرة آل الصباح، و8 ملايين توزع على الجمعيات الخيرية في الكويت لمساعدة المحتاجين الكويتيين، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

والشيخ سالم العلي هو أكبر أبناء الشيخ علي السالم الصباح، ويعتبر عميد أسرة آل الصباح الحاكمة في الكويت، وهو من مواليد 1926، وقد تولّى عدة مناصب قيادية في الدولة، منها رئيس الحرس الوطني منذ العام 1967.

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب آنذاك.

وعاد الشيخ صباح إلى البلاد في الـ 16 من الشهر الجاري بعد تعافيه من العارض الصحي، حيث شهدت الأوساط الرسمية والشعبية احتفالات كبيرة بعودته سالمًا.