إعفاء وزير النقل السعودي من منصبه وتعيين صالح الجاسر خلفًا له

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بإعفاء وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفًا له، وفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وكان الدكتور العامودي تولى الوزارة في أكتوبر 2017، وجرى تعيينه عضوًا بمجلس إدارة شركة ”أرامكو“ النفطية في سبتمبر 2019.

والوزير الجديد صالح الجاسر تولى، منذ 2014، منصب المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الرسمي في المملكة، إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط.

ويتمتع الجاسر بخبرة تمتد لثلاثين عامًا في مجال إدارة الأعمال والنقل البحري والبري والجوي، مع تجربة في منشآت القطاعين الخاص والعام.

جاء تغيير وزير النقل ضمن 7 أوامر ملكية، من بينها تعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

كما شملت الأوامر تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.