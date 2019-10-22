عقب إعلان عودته للبلاد ..نائب كويتي سابق مدان باقتحام البرلمان يعتذر ويطلب العفو 

عقب إعلان عودته للبلاد ..نائب كويتي سابق مدان باقتحام البرلمان يعتذر ويطلب العفو 

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أعلن النائب الكويتي السابق فهد صالح الخنة المدان بقضية اقتحام مجلس الأمة الشهيرة عن عودته من إسطنبول إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في القضية عقب عزم عدد من المدانين العودة لتقديم الاعتذار وطلب العفو من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال النائب السابق الخنة المتواجد في إسطنبول ”بعد التوكل على الله وبعون الله سأعود إلى أرض الوطن بحفظ الله اليوم الثلاثاء الـ22 من أكتوبر 2019 الساعة  الـ5:45 على الكويتية من إسطنبول أسال الله الفرج لي ولإخواني المحكومين في قضية المجلس والله ولي التوفيق“.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن عزم بعض النواب السابقين المدانين باقتحام مجلس الأمة والمتواجدين في إسطنبول العودة إلى بلادهم لتنفيذ الأحكام القضائية وتقديم اعتذار وطلب عفو من أمير البلاد، إلا أن تأخيرًا جرى بسبب الخلاف على صيغة الاعتذار.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2011، إذ اقتحم نشطاء ونواب مجلس الأمة عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

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