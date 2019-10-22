عقب إعلان عودته للبلاد ..نائب كويتي سابق مدان باقتحام البرلمان يعتذر ويطلب العفو 

أعلن النائب الكويتي السابق فهد صالح الخنة المدان بقضية اقتحام مجلس الأمة الشهيرة عن عودته من إسطنبول إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في القضية عقب عزم عدد من المدانين العودة لتقديم الاعتذار وطلب العفو من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال النائب السابق الخنة المتواجد في إسطنبول ”بعد التوكل على الله وبعون الله سأعود إلى أرض الوطن بحفظ الله اليوم الثلاثاء الـ22 من أكتوبر 2019 الساعة الـ5:45 على الكويتية من إسطنبول أسال الله الفرج لي ولإخواني المحكومين في قضية المجلس والله ولي التوفيق“.

﷽

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه اجمعين

بعد التوكل على الله وبعون الله

سأعود الى ارض الوطن بحفظ الله اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2019 الساعة 5:45 على الكويتية من اسطنبول اسال الله الفرج لي ولإخواني المحكومين في قضية المجلس

والله ولي التوفيق

فهد صالح الخنه — د.فهد صالح الخنه (@FAHADALKHANNAH) October 22, 2019

وتداولت وسائل الإعلام المحلية خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن عزم بعض النواب السابقين المدانين باقتحام مجلس الأمة والمتواجدين في إسطنبول العودة إلى بلادهم لتنفيذ الأحكام القضائية وتقديم اعتذار وطلب عفو من أمير البلاد، إلا أن تأخيرًا جرى بسبب الخلاف على صيغة الاعتذار.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، والذين قارب عددهم الـ 70، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2011، إذ اقتحم نشطاء ونواب مجلس الأمة عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.