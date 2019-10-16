حكم جديد يرفع سنوات سجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح إلى 44 عامًا

قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأربعاء، بسجن المغرد المثير للجدل عبدالله الصالح لمدة ثلاث سنوات، بتهمة ”العيب بالذات الأميرية والإساءة للقضاء“.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد صدر الحكم مع الشغل والنفاذ ضد المغرد الصالح المقيم في بريطانيا، لتصل أحكام سجنه إلى 44 عامًا.

محكمة الجنايات تقضي بحبس المغرد عبدالله الصالح 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة العيب بالذات الأميرية والإساءة للقضاء pic.twitter.com/E2Sz1Waw3O — الراي (@AlraiMediaGroup) October 16, 2019

وسبق أن صدرت أحكام قضائية بحق الصالح على خلفية قضايا تتعلق بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين.

وعلَق المغرد الصالح على الحكم الجديد بقوله ”وصلو أحكام سجني 44 سنة سجن… مبروك عقبال 100 سنة“.

وصلو أحكام سجني 44 سنة سجن..على رأي!!!!!!!!

..

مبرووووووك عقبال 100 سنة! https://t.co/s4A8JgLLXQ — Abdullah Al Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) October 16, 2019

ويعدّ الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية ويعرف باسم ”البرونزي“ الكويتي، وقدّم سابقًا طلب لجوء إلى بريطانيا معلنًا عدم عودته إلى الكويت.