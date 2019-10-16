حكم جديد يرفع سنوات سجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح إلى 44 عامًا

حكم جديد يرفع سنوات سجن المغرد الكويتي عبدالله الصالح إلى 44 عامًا

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأربعاء، بسجن المغرد المثير للجدل عبدالله الصالح لمدة ثلاث سنوات، بتهمة ”العيب بالذات الأميرية والإساءة للقضاء“.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد صدر الحكم مع الشغل والنفاذ ضد المغرد الصالح المقيم في بريطانيا، لتصل أحكام سجنه إلى 44 عامًا.

 

وسبق أن صدرت أحكام قضائية بحق الصالح على خلفية قضايا تتعلق بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين.

وعلَق المغرد الصالح على الحكم الجديد بقوله ”وصلو أحكام سجني 44 سنة سجن… مبروك عقبال 100 سنة“.

 

ويعدّ الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية ويعرف باسم ”البرونزي“ الكويتي، وقدّم سابقًا طلب لجوء إلى بريطانيا معلنًا عدم عودته إلى الكويت.

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