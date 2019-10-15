استياء واسع من حركة مسيئة بحق أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت

أثارت حركة مسيئة من شخص مجهول بحق أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، أثناء افتتاح ديوان النائب ماجد مساعد المطيري، جدلًا واستياءً واسعين من قبل مختلف أبناء القبائل خصوصًا أبناء قبيلة مطير.

ووقعت القصة المثيرة أثناء افتتاح النائب المطيري لديوانيته حيث تواجد حشد غفير من المهنئين بينهم شخصيات بارزة ورفيعة، منهم الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح أحد أبرز أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت ومحافظ الفروانية السابق، الذي تعرض لحركة مسيئة من قبل أحد الأشخاص المتواجدين في الديوانية.

وتمثلت الحركة المسيئة برفع هذا الشاب، الذي لم يظهر وجهه في المقطع المتداول، إصبعيه السبابة والوسطى خلف رأس الشيخ الصباح أثناء وقوفه إلى جانب النائب ماجد المطيري وتلقيه التهاني من قبل ضيوف الديوانية.

ما حدث أمس في #ديوان_ماجد_مساعد_المطيري عضو #مجلس_الأمة أثناء إلتقاط #الصور ورفع #شاب يده بإشارة معينه✌إذا هذا التصرف يقصد منه شيئاً فأكراماً لصاحب الديوان والحضور وأهلي قبيلة #مطير العزيزة فأنا مسامح وصافح وماكو إلاالخير والله يديم الود بين #الجميع ????#فيصل_الحمود_المالك_الصباح — فيصل الحمود المالك الصباح???????? (@faisalalsabah) October 14, 2019

وأثارت الحركة استياءً شديدًا من قبل النشطاء الذين بادروا بانتقاد الشخص الذي نفذها، والإشادة بالشيخ فيصل الصباح وذكر محاسنه ومزاياه على المستوى الشخصي وخلال توليه لمنصب محافظ الفروانية.

ورغم الاستياء الذي تسببت به هذه الحركة، فقد أعلن الشيخ فيصل الصباح الصفح عن منفذ هذه الحركة إكرامًا لصاحب الديوان وقبيلة مطير، قائلاً ”ما حدث أمس في #ديوان_ماجد_مساعد_المطيري عضو #مجلس_الأمة أثناء التقاط #الصور ورفع #شاب يده بإشارة معينه✌إذاهذاالتصرف يقصد منه شيئاً فإكراما لصاحب الديوان والحضور وأهلي قبيلة #مطيرالعزيزة فأنا مسامح وصافح وماكو إلا الخير والله يديم الود بين #الجميع“.

وبدوره رحَب النائب ماجد المطيري صاحب الديوانية بعفو الشيخ الصباح ”الله يرفع قدرك يابو مالك، وقدرك كبير عندنا، ومحبة أسرة الصباح التي اختارها الشعب محلها التقدير والقلب، وانت رجل تنحدر من عائلة كريمة ولك صولات وجولات في خدمة الوطن والمواطنين، وعلاقتنا نحن قبيلة مطير بالأسرة الكريمة منذ القدم والتاريخ خير شاهد على وشائج الحب والتقدير والمصاهرة“.

محشوم الشيخ #فيصل_الحمود_المالك_الصباح عن هذه الحركات التي لاتمت للرجولة أو شيم العرب بأي صلة @faisalalsabah #ديوان_ماجد_مساعد_المطيري pic.twitter.com/mJG2uqmkQC — تركي (@bodoosr) October 13, 2019

وبادر عدد من أبناء قبيلة مطير على رأسهم النائب ماجد المطيري بزيارة الشيخ فيصل لتقديم الاعتذار له عما تعرض له في الديوانية، الذي طالب بدوره بعدم التعرض لصاحب الإشارة بأي أذى بعد أن أعلن مسامحته.

وزاد هذا الموقف من الشيخ فيصل من رصيد محبته لدى عدد من أبناء القبائل والنشطاء الذين وصفوه بالكريم والطيب والمتواضع وبأن عفوه عن الشخص المسيء هو دليل على أخلاقه الحميدة.

زيارة #النائب #ماجد_مساعد_المطيري ومجموعة من شباب قبيلة #مطير ل #الشيخ #فيصل_الحمود_المالك_الصباح لتقديم #الإعتذار والذي بادلهم بالتحية وقال لا يوجد بيننا إعتذار وكلنا أهل وإخوان وأقسم عليهم إلا يتعرض أي منهم للشخص صاحب الإشارة وأنه هو مسامحه ولا كأن شيئ حصل وإننا أسرة واحدة???????? pic.twitter.com/t2JELkYV1O — فيصل الحمود المالك الصباح???????? (@faisalalsabah) October 14, 2019