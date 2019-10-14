بعد بلاغ عن جسم غريب.. الأمن الكويتي يكتشف قنبلة بدائية

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عثر رجال الأمن في الكويت، اليوم الإثنين، على قنبلة بدائية الصنع في منطقة ”المسيلة“ في محافظة ”مبارك الكبير“، بعد تلقي بلاغ بوجودها في المنطقة المذكورة. وتوجه رجال الأمن إلى منطقة ”المسيلة“ بعد تلقيهم بلاغًا بوجود جسم غريب في المنطقة، ليتبين أنها قنبلة يدوية الصنع، ليتم إبلاغ إدارة المتفجرات لرفعها، وفق صحيفة ”الراي“ الكويتية. وسبق أن…