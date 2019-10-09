وفد من شيوخ الإمارات يعزي الأمير السعودي بندر بن سلطان بوفاة والدته

قدّم وفد من شيوخ الإمارات العربية المتحدة، العزاء للأمير السعودي بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، في وفاة والدته.

وترأس الوفد الإماراتي الشيخ ذياب بن زايد، والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقل الوفد ”تعازي ومواساة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، إلى الأمير بندر بن سلطان“.

وكان الوفد الإماراتي وصل في وقت سابق من الأربعاء، إلى السعودية، لتقديم العزاء للأمير بندر.

وضم الوفد إلى جانب الشيخ ذياب بن زايد، والشيخ عبدالله بن زايد، كلًا من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب الوفد، الشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى السعودية، وناصر هويدن الكتبي قنصل عام الإمارات لدى جدة.

وتوفيت الأميرة الخيزرانة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين الماضي، وأقيمت عليها صلاة الجنازة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بمشاركة أمراء من الأسرة الحاكمة للسعودية، ومسؤولين سعوديين، ورجال دين.

والأميرة الراحلة من مواليد منطقة عسير ومن أصول أثيوبية، وهي إحدى زوجات الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ووالدة ابنه البارز بندر الذي شغل عدة مناصب، أبرزها سفير للمملكة في الولايات المتحدة على مدار 22 عامًا، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة.