الإعلامي الكويتي ماضي الخميس يروي تفاصيل حادثة اعتقاله (فيديو)

روى الإعلامي الكويتي ماضي الخميس، تفاصيل حادثة الاعتقال المثيرة التي تعرض لها قبل أيام، وأثارت جدلًا واسعًا في الكويت، عقب حديثه عن الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له من قبل رجال الأمن بالرغم من كونه ليس الشخص المطلوب.

وظهر الخميس في لقاء عبر قناة ”الراي“ كما وعد مسبقًا لتوضيح حقيقة ما جرى عقب تضارب روايته مع رواية وزارة الداخلية، حيث روى تفاصيل الليلة التي تم فيها القبض عليه، قائلًا ”بأنه وصل المنزل في منطقة اليرموك قرابة الساعة العاشرة مساءً ودخل إلى بيته ووضع سيارته في المكان المخصص لها هناك وليس في الساحة وفق ما ذكرته وزارة الداخلية“.

#كويتنا | #فيديو.. ماضي الخميس يروي تفاصيل ما حدث معه.. ”اقسم بالله العلي العظيم هذا ما حدث معي “ @Madi pic.twitter.com/px2z1U7Rpt — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) October 9, 2019

وقال الإعلامي الخميس في لقائه ببرنامج (عشر إلا عشر) الذي اقتصر على حضوره دون وجود مسؤولين في الداخلية: ”رأيت شخصًا عند باب السور وأبلغني أنه يوجد سيارة في الخارج وطلب مني رؤيتها لأنها أغلقت الطريق، ليرد عليه بأن السيارة ليست لهم ربما لأحد الجيران“.

وتابع الخميس ”أن الرجل أصرَ عليه بأن يذهب لرؤية السيارة إلا أنه رفض لعلمه أن السيارة ليست لأحد من عائلته، ليتفاجأ بقيام الرجل بإمساك يده“، الأمر الذي أثار قلق وتوتر الإعلامي الخميس، قبل أن يعلمه بأنه من المباحث.

وأضاف الخميس أن ”رجل المباحث بدأ بالسؤال عن اسمه، وأبلغه بأنه أبو عبدالله ليبادر بمناداة عناصر أخرى وقاموا بسحبه، مقسمًا على القرآن أنهم لم يطلبوا هويته، ثم قاموا بوضعه في خلفية سيارة الجيب التي كانوا يستقلونها، بالرغم من صراخه ووجود عدد من الجيران الذين شاهدوا ما حدث“.

#ماضي_الخميس | تم الاعتداء علي من قبل أشخاص بالداخلية وتم وضعي في دبة سيارة جيب على مرأى ومسمع الجيران@Madi pic.twitter.com/hdPIoTl3Oo — الحدث الإخبارية (@AlhadathQ8) October 9, 2019

وأوضح الإعلامي الخميس ”أنه توجه مباشرةً بعد إطلاق سراحه إلى تقديم شكوى إلى إدارة التحقيقات ثم أعلن عن الحادثة عقب ذلك“.

#ماضي_الخميس يوضح تفاصيل الاعتداء عليه من قبل أشخاص بوزارة الداخلية@Madi pic.twitter.com/xdo0GmttJ0 — الحدث الإخبارية (@AlhadathQ8) October 9, 2019

وكانت قضية الخميس قد أحدثت جدلًا واسعًا في البلاد بسبب تضارب روايته مع بيان وزارة الداخلية، الذي نفى التفاصيل التي ذكرها الخميس، لتوضح الداخلية ”بأن تصرفه مع رجال المباحث وعدم إبراز هويته أثار الشكوك ليتم إحالته إلى المخفر وإخلاء سبيله بعد التأكد من هويته“.