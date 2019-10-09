اجتماع عسكري بارز لدول مجلس التعاون الخليجي غدًا

أعلنت مسقط، مساء الأربعاء، استضافة اجتماع للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول الخليج، الخميس، بمشاركة مسؤول عسكري قطري بارز.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ”تستضيف السلطنة، غدًا الخميس، ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.

ويتناول الاجتماع ”عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية“.

ووفق المصدر ذاته، وصل إلى البلاد، الأربعاء، رؤساء أركان جيوش قطر والكويت والإمارات والبحرين والسعودية، كما وصل الفريق عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

وكان في استقبال كل منهم لدى وصوله قاعدة السيب الجوية الفريق أحمد النبهاني رئيس أركان الجيش العماني.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية ”عدم اعتداء“ مع دول الخليج.