الكويت تحاكم المغرد ”عتيج المسيان“ بتهمة ”عمل عدائي“ ضد مصر

تستمع محكمة الجنايات الكويتية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لشهادة ضابط أمن الدولة في ثاني قضية للمغرد ”عتيج المسيان“ بتهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، وجهت محكمة الجنايات للمتهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر بعد كتابته عبارات على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أساء فيها إلى جمهورية مصر العربية ووصف القائمين على البلاد بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف.

ووفقاً لوقائع التحقيق، فإن المتهم أنكر التهم التي وجهت إليه.

و“عتيج المسيان“ اسم وهمي، على ما يبدو، لحساب معروف في الكويت بإساءته للسعودية والإمارات، والدفاع عن قطر، وقال ناشطون كويتيون إنه يتلقى الأموال من الدوحة، فيما تحدث قطريون أنفسهم عن علاقته ببلادهم ضد ما أسموه ”دول الحصار“.

وكتب مغرد قطري يدعى باسم بوجاسم في وقت سابق ”اللهم فك أسر الرجل المخلص صاحب هذه الصورة نواف البدري، وهو صاحب الحساب المدافع عن قطر العز -عتيج المسيان- من سجون الأمن الكويتي“.

الله هم فك اسر الرجل المخلص صاحب هاذه الصوره نواف البدري وهو صاحب الحساب المدافع عن قطر العز -عتيج المسيان- من سجون الامن الكويتي

ونبشركم يادول الحصار ان الحساب صار عند رجل مخلص اخر يغرد فيه @TheFeud pic.twitter.com/EeDFTmxjQg — بوجاسم (@bujassem1122) July 24, 2019

وبحسب ما نقلت صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن ”المغرد المتهم بإدارة الحساب المشار إليه، يقيم في الكويت بطريقة غير قانونية، ويواجه نحو 400 شكوى من أشخاص بسبب ما تعرضوا له من إساءات وافتراءات وتشويه سمعة“.

يذكر أنه ورغم توقيف صاحب الحساب، إلّا أن الحساب نفسه ظل يعمل، وهو ما أرجعته وسائل إعلام كويتية إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب، ومنهم على الأقل شخصان، أحدهما في لندن والآخر في السويد.