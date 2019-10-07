الحريري من أبوظبي: لدينا أزمة اقتصادية وسنتخذ قرارات صعبة

أعلن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني اليوم الإثنين، عن اتخاذ قرارات وصفها بـ“الصعبة“ ومنها خفض الإنفاق، وأخرى تتعلق بالضمان وهيكلية الدولة ودمج وإلغاء مؤسسات.

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: بعض القرارات الصعبة التي سنتخذها خفض الإنفاق وأخرى تتعلق بالضمان وهيكلية الدولة ودمج وإلغاء مؤسسات — Saad Hariri (@saadhariri) October 7, 2019

وأضاف الحريري الذي يزور الإمارات حاليًا: ”لدينا أزمة اقتصادية ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمهم أن تكون الموازنة تحمل إصلاحات حقيقية“.

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: لدينا أزمة اقتصادية ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمهم أن تكون الموازنة تحمل إصلاحات حقيقية — Saad Hariri (@saadhariri) October 7, 2019

وتابع الحريري في تغريدات عبر ”تويتر“: ”الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة، لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات ”رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدًا“.

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: الإعلام اللبناني ينتظر مني أن اعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة #الإمارات "رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جداً" — Saad Hariri (@saadhariri) October 7, 2019

وأردف قائلًا عن زيارته للإمارات: ”زيارتي لأبوظبي جعلتني متفائلًا جدًا، وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه“، مشددًا على أن ”أي شيء يمس الإمارات فهو يمس لبنان“.