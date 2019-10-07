الحريري من أبوظبي: لدينا أزمة اقتصادية وسنتخذ قرارات صعبة

الحريري من أبوظبي: لدينا أزمة اقتصادية وسنتخذ قرارات صعبة

المصدر: إرم نيوز

أعلن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني اليوم الإثنين، عن اتخاذ قرارات وصفها بـ“الصعبة“ ومنها خفض الإنفاق، وأخرى تتعلق بالضمان وهيكلية الدولة ودمج وإلغاء مؤسسات.

وأضاف الحريري الذي يزور الإمارات حاليًا: ”لدينا أزمة اقتصادية ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمهم أن تكون الموازنة تحمل إصلاحات حقيقية“.

وتابع الحريري في تغريدات عبر ”تويتر“: ”الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة، لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات ”رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدًا“.

وأردف قائلًا عن زيارته للإمارات: ”زيارتي  لأبوظبي جعلتني متفائلًا جدًا، وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه“، مشددًا على أن ”أي شيء يمس الإمارات فهو يمس لبنان“.

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