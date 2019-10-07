البرهان وحمدوك يبدآن زيارة رسمية إلى الإمارات

بدأ كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في السودان، زيارة إلى دولة الإمارات تستغرق يومين.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ فإن كل من البرهان وحمدوك وصلا اليوم الإثنين إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي، وكان باستقبالهما الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعدد من المسؤولين.

وذكرت الوكالة الرسمية، بأن الشيخ سيف بن زايد بحث مع السؤولين السودانيين عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.