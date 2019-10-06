محمد بن زايد وخالد بن سلمان يبحثان التنسيق الدفاعي والعسكري المشترك

بحث وليُّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التنسيق المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحث“العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية في المجالات كافة، خاصة التعاون الإستراتيجي، والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية“.
كما بحث الطرفان“مجمل القضايا، والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها“.