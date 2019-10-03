في اجتماع استثنائي.. رؤساء أركان الخليج يعلنون موقفهم من ”هجمات أرامكو“

أعلن رؤساء أركان القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، جاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، تعليقًا على الهجمات التي طالت منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وقالوا في بيان بعد اجتماع عقد بطلب من السعودية: ”أدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، والاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية، وانتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة“.

وشدد البيان، على أن ”أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس“، معربين عن ”جاهزية قواتهم للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية“.

وكان رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج، عقدوا اجتماعهم الاستثنائي بمدينة الرياض، الخميس، بناء على طلب القوات المسلحة السعودية؛ للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.