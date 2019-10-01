واشنطن: قائد البحرية الأمريكية بحث بالرياض تعزيز الدفاعات السعودية

أعلنت القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن قائدها جيمس مالوي، زار الرياض في مطلع الأسبوع، حيث بحث مع قائد القوات البحرية السعودية تعزيز الدفاعات في مواجهة التهديدات الإيرانية.

جاء هذا بعد هجوم بطائرات مسيرة، في 14 أيلول/ سبتمبر، استهدف منشأتي نفط سعوديتين وأدى في بداية الأمر لانخفاض إمدادات النفط بأكثر من 5%.

واتهمت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية، إيران بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما تنفيه طهران، فيما أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مسؤوليتها عنه.

واستجابت عدة دول، منها السعودية، لدعوة أمريكية بتشكيل تحالف بحري دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط في مياه الخليج هذا العام.

وتتهم واشنطن والرياض طهران أيضًا بالمسؤولية عن تلك الهجمات، وتنفي إيران هذا.

وقال مالوي في بيان، إنّ ”هذه الزيارة فرصة لمناقشة دفع جهودنا المشتركة لتنسيق الدفاع في مواجهة الاستفزاز والهجوم“، مشيرًا لأهمية الجهود الإقليمية لمواجهة ما وصفه ”بالعدوان الإيراني“.

وفي إطار المهمة البحرية التي تقترحها الولايات المتحدة، ستوفر واشنطن سفن تنسيق وستقود جهود المراقبة، بينما سينظّم حلفاؤها دوريات في المياه القريبة وسيرافقون السفن التجارية التي ترفع أعلام بلدانهم.