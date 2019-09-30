تعيين ممدوح المهيني مديرًا عامًا لقناتي العربية والحدث

تناقلت عدة حسابات على موقع ”تويتر“ نبأ تعيين الصحفي السعودي ممدوح المهيني مديرًا عامًا لقناتي العربية والحدث، خلفًا للفلسطيني نبيل الخطيب.

ويعدّ المهيني من الصحفيين الشباب الذين تعتمد عليهم القناة؛ حيث كان يشغل حتى وقت تعيينه منصب نائب مدير القناتين، كما يكتب بشكل منتظم مقالات على موقع العربية، وتولى إدارة المنصات الرقمية وموقع القناة لسنوات.

أما نبيل الخطيب فهو صحافي وإعلامي فلسطيني بارز عمل لسنوات في مجموعة ”إم.بي.سي“، وتولى لفترة طويلة منصب رئيس تحرير قناة العربية ومدير غرفة الأخبار فيها، حتى عام 2017.

ويأتي تعيين المهيني بعد تسعة أشهر من اختيار الخطيب لإدارة القناتين، ضمن تغييرات واسعة في إدارة الشبكة وهيكلتها.

وشملت التغييرات السابقة التي أعلن عنها مالك مجموعة ”أم بي سي“ رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، تأسيس مجلس تحرير لقناتَي ”العربية“ و“الحَدَث“ برئاسة الكاتب عبدالرحمن الراشد، وعضوية كل من: مازن تركي السديري، وعلي الحديثي، وسلمان الدوسري، وفيصل عبّاس.