العفو الدولية: إصلاحات قطر بتحسين ظروف العمال لا ترقى إلى وعودها

قال مسؤول بمنظمة العفو الدولية، إن قطر التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022، قامت بتحسين الأوضاع بالنسبة لحقوق مليوني عامل أجنبي يعملون فيها، لكن تلك الإصلاحات لا ترقى إلى الوعود التي قطعتها على نفسها.

وتعرضت قطر لانتقادات بسبب ما تصفه جماعات حقوقية بأنها أوضاع متردية يعيش فيها العمال. وردت الدوحة بتنفيذ برنامج إصلاحات شامل وضعت فيه حدًا أدنى للأجور، وشكلت فيه لجانًا لفض المنازعات لسماع شكاوى العمال.

وقال نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو، ستيفن كوكبرن: ”حدث تحسن طفيف، لكن بوجه عام اكتشفنا أنه لم يحدث تقدم حقيقي، وأن العمال يدفعون ثمن ذلك“.

وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، وثقت المنظمة حالات نحو ألفي عامل لم يستعيدوا أجورًا متأخرة، رغم وجود لجنة لفض المنازعات، وتشكيل صندوق لدفع أجورهم. وأجبر كثيرون على العودة لبلادهم دون الحصول على تلك الأجور.

وقال كوكبرن: ”نعتقد أن جهات مثل رعاة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرها، بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية لكرة القدم، يمكن أن تلعب دورًا في تسليط الضوء على هذه القضايا بالحديث عنها ومحاولة تشجيع السلطات القطرية والضغط عليها للقيام بما قالت إنها ستقوم به“.