الموانئ الكويتية تتسلم أرضًا مساحتها مليون متر مربع من كي جي إل للمناولة تنفيذًا لحكم قضائي

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية إنها تسلمت، اليوم الأربعاء، قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع بمنطقة ميناء عبدالله (جنوب العاصمة) من شركة كي جي إل للمناولة التابعة لشركة كي جي إل لوجستيك الكويتية، تنفيذًا لحكم قضائي صدر ضد الشركة.

وقالت مؤسسة الموانىء في بيان صحفي إن عملية التسليم تمت بحضور رجال إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل وضباط وزارة الداخلية في الكويت، مبينة أنها تسلمت ”جميع بوابات دخول الأرض بالكامل، وجارٍ استلام جميع المواقع الموجودة داخل الأرض التي أصبحت في الحيازة الكاملة للمؤسسة“.

وخاضت مؤسسة الموانئ الكويتية صراعًا قضائيًا طويلًا امتد سنوات للوصول إلى هذه النتيجة.

وقال البيان: إن مؤسسة الموانئ سوف تستمر في ملاحقة ”من سهلوا للشركة الاستيلاء على الأرض المذكورة وحرمان الخزانة العامة من إيراداتها طوال السنوات السابقة“.

وقالت شركة كي جي ال لوجستيك الكويتية، اليوم، في بيان لبورصة الكويت: إن ”الحكم المذكور مطعون عليه أمام محكمة التمييز (أعلى محكمة كويتية)، متضمنة طلبًا مستعجلًا لوقف التنفيذ، ولم يصدر بها أحكام حتى الآن“.