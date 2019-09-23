عاهل البحرين يلتقي الملك سلمان في السعودية

وصل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، الإثنين، إلى السعودية في زيارة يلتقي خلالها نظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المقرر، أن يجري الزعيمان مباحثات ”تتناول العلاقات التاريخية الوثيقة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل التطورات الإقليمية والدولية“، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

ولدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، صرح الملك حمد بأنه سيلتقي العاهل السعودي من أجل ”بحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها؛ وذلك استمرارًا للتنسيق والتشاور المتواصل بيننا لكل ما فيه خير بلدينا وشعبينا ومصلحة دولنا وشعوبنا“.

وأكد ”تضامن البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها“.

وجدد إدانة واستنكار بلاده لـ ”العمل الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص (بمحافظة الأحساء) والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة“.

وقال: إن ”استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على السعودية فقط، بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية“.