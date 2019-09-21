قرقاش: حملة الإخوان المنظمة ضد مصر فشلت فشلًا ذريعًا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن ”حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلًا ذريعًا“.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر:“حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلًا ذريعًا، ومنصات الإعلام الموجَّه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميًا، والواقع غير الذي يروّج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيًا“.