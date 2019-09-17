قرقاش: الهجوم على ”أرامكو“ السعودية تصعيد خطير وربطه بتطورات اليمن مرفوض

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن ”تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تمامًا“.

وأضاف في تغريدة عبر ”تويتر“: ”فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها“.

أعلنت الرياض تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة ”أرامكو“ العملاقة لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي ”بقيق“ و“هجرة خريص“ شرق المملكة.

وأعلنت ميليشيات الحوثيين مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم في الهجوم استخدام عشر طائرات مسيرة، ملوحة بعمليات ”واسعة وأشد إيلامًا“.