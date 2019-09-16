ملك البحرين يهاتف العاهل السعودي بشأن ”هجوم أرامكو“

أدان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الملك البحريني مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“.

وأفادت ”بنا“ بأنّ ”الملك حمد بن عيسى شدد على تضامن البحرين مع السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها“.

وأكد أنّ ”البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها“.