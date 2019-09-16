إدانة قطرية ”مبهمة“ للهجمات على أرامكو السعودية

دانت قطر، مساء اليوم الإثنين، الهجمات على منشأتيْ أرامكو السعودية، اللتين استهدفهما طيران مسير تبنته الميليشات الحوثية السبت الماضي.

وجاء تنديد الدوحة الذي تأخر يومين على لسان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، فيما حمل صيغة عائمة وفضفاضة، لم يرد فيها ذكر السعودية والطرف المعتدي.

وقال بن عبدالرحمن ضمن تغريدة على ”تويتر“: ”ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها ابقيق“.

ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق. يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف و أن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) September 16, 2019

وفيما بدا أنه مسايرة للموقف الإيراني في المساواة بين الميليشيات ودول المنطقة، أضاف الوزير القطري في نفس التغريدة قائلًا: ”يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة“.

وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص لهجمات بمقذوفات، عبر طائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي اليوم الإثنين: إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على المعملين شُن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن.

وأضاف تركي المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض أن العمل جارٍ حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية.