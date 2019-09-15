الكويت تحقق بشأن تحليق طائرة مسيرة فوق قصر أمير البلاد

تحقق السلطات الكويتية في تقارير تحدثت عن مشاهدة طائرة مسيرة فوق البلاد، بحسب ما أفادت صحيفتان محليتان.

وذكرت صحيفتا ”الراي“ و“القبس“، الكويتيتان، يوم الأحد، أن ”السلطات تحقق في تقارير عن مشاهدة طائرة مسيرة فوق البلاد، وتقوم بالتنسيق مع السعودية ودول صديقة أخرى، بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت على منشأتين نفطيتين بالمملكة“.

وأضافت الصحيفتان، أن الكويت ”أمرت بتشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت“.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن اختراق طائرة مسيّرة قادمة من جهة البحر من دون طيار (مجهولة الهوية)، الأجواء الكويتية، فجر السبت، وتحليقها فوق دار سلوى، وهو مقر إقامة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.