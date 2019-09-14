محمد بن راشد يعلن أفضل وأسوأ 5 مراكز خدمة حكومية في الإمارات ويقيل المقصرين

كشف نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم السبت، أنه تلقى تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي في الدولة.

وأعلن بن راشد، عبر حسابه الرسمي على “ تويتر“، عن أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز في مستوى تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن المركز الأفضل حصلت عليه هيئة الهوية بالفجيرة، فيما حصل على أسوأ مركز في الدولة بريد الإمارات في الخان.

الإخوة والأخوات …وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في ٦٠٠ مركز خدمة حكومي .. ووعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز .. المركز الأفضل هيئة الهوية بالفجيرة .. وأسوأ مركز في الدولة بريد الامارات في الخان pic.twitter.com/bQ0f2PkXwJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 14, 2019

ووجه رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورًا، وقال: ”وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورًا.. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور. ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة“.

وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا .. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور .ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة pic.twitter.com/SmEQSqMHIg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 14, 2019

وأكد أن تقييم الخدمات سيكون سنويًا، مشيرًا إلى أن التقييم سيشمل الوزراء والوكلاء والمدراء، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التقييم السنوي بكل شفافية، وقال: “ تقييم الخدمات سيكون سنويًا.. ولدينا تقييم سنوي أيضًا لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم.. وتقييم سنوي للوزارت والهيئات.. وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية.. لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية.. لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير“.

تقييم الخدمات سيكون سنويا … ولدينا تقييم سنوي ايضا لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم … وتقييم سنوي للوزارت والهيئات … وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية..لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية … لان تكلفة اخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير . pic.twitter.com/eyxEfKFSOE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 14, 2019

كان الشيخ محمد بن راشد قد وجه انتقادًا سابقًا للمسؤولين الحكوميين بدولة الإمارات، الذين لا يتفاعلون مع استفسارات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في الوثيقة التي حملت عنوان ”رسالة الموسم“: ”إن مكان المسؤوليين الطبيعي هو ميدان العمل وليس قاعات المؤتمرات وأروقة المنتديات التي تكاثرت واستهلكت الموارد وطاقات المسؤولين“، مشيرًا إلى أن حكومته ”حكومة إنجازات“، مطالبًا المسؤولين الحكوميين بالتفاعل مع الرسائل والاستفسارات التي توجه لهم من الناس، عبر برامج البث المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي.