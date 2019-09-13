أول ظهور لأمير الكويت بعد وعكته الصحية (فيديو)

بثت صفحة ”المجلس“ وهي خدمة إخبارية كويتية على ”تويتر“، مساء اليوم الجمعة، مقطعًا مصورًا لأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد مغادرته المستشفى، إثر استكماله إجراء الفحوصات الطبية.

وقالت الصفحة إنّ ”أمير الكويت شكر كل من اطمأن على صحته“، وهذا هو أول ظهور له بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أثناء زيارته للولايات المتحدة.

أول ظهور لأمير #الكويت بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أثناء زيارته للولايات المتحدة#إرم_نيوز pic.twitter.com/yOlvI1tkrP — إرم نيوز (@EremNews) September 13, 2019

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، قالت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إنّ ”أمیر البلاد غادر، مساء الخميس، أحد المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبیة والتي تكللت نتائجھا بالتوفیق والنجاح“، مضيفة أنّ ”نتائج الفحوصات الطبية كانت مطمئنة“.