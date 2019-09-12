أمير الكويت يغادر المستشفى.. والديوان الأميري يوضح آخر تطورات حالته الصحية

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشفى بعد استكماله إجراء الفحوصات الطبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزیر شؤون الدیوان الأمیري في الكويت، علي جراح الصباح، أن ”أمیر البلاد غادر مساء الخميس إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبیة والتي تكللت نتائجھا بالتوفیق والنجاح“.
وأضاف علي جراح أن نتائج الفحوصات الطبية ”كانت مطمئنة“.
ودخل أمير الكويت، الأحد الماضي، أحد المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة؛ لاستكمال الفحوصات الطبیة، الأمر الذي دعا إلى تأجیل اللقاء المقرر مع الرئیس دونالد ترامب.
وأعرب مجلس الوزراء الكویتي، الإثنین الماضي، عن ”عمیق الارتیاح“ لحالة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.