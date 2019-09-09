قرقاش: مصالح السعودية هي مصالحنا.. وثقتنا بها مطلقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم الاثنين، إن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن، تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضاف في تغريدة على ”تويتر“، أن ”مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات“.

الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 9, 2019

وأصدرت السعودية والإمارات، يوم الأحد، بيانًا مشتركًا حول الأزمة في جنوب اليمن، أكد ترحيب أبرز عضوين في التحالف العربي، باستجابة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي للحوار.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الرياض وأبوظبي ”ترحبان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وتشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوّة ونبذ الفرقة والانقسام“.

وأضاف البيان: ”عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة“.