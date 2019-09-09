مقاطع فيديو تثير الشكوك حول الوضع الصحي لأمير قطر السابق

أثارت زيارة أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، قبل أيام، لمعرض محلي للصيد والصقور، ردود فعل واسعة في منطقة الخليج والعالم العربي عموماً، بعدما ظهرت أعراض المرض على الرجل وبات لا يستطيع الوقوف والمشي كما يبدو.

وحظيت مقاطع فيديو توثق زيارة والد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد، للمعرض الذي يحمل اسم ”معرض كتارا الدولي للصيد والصقور 2019″، بتداول لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شكلت دليلاً ملموساً لكثيرين بأن الأمير السابق للبلد الخليجي الصغير، بات مقعداً.

ويظهر في تلك المقاطع التي صورها زوار للمكان، الشيخ حمد يجلس على عربة كهربائية صغيرة يقودها سائق، بينما يتنقل في أجنحة المعرض ويطلع على المعروضات ويحاور صانعيها، دون أن ينزل من العربة.

وزادت أنباء تراجع الحالة الصحية للشيخ حمد منذ نهاية العام 2015، عندما تعرض لكسر في فخذه الأيسر خلال ممارسته لهواية التزلج، إذ كثيراً ما كان يغيب عن الساحة، بينما يظهر متعباً في المناسبات العامة التي يطل بها.

والشيخ حمد من مواليد العام 1952، وقد تولى الحكم في انقلاب غريب على والده الشيخ خليفة بن حمد، قبل أن يتنازل عن الحكم لصالح نجله الشيخ تميم في العام 2013.

وتواجه قطر اتهامات من جيرانها الخليجيين، باستغلال ثروتها في دعم الفوضى والقلاقل في دولهم منذ تولي الشيخ حمد سدة الحكم في البلادـ وتنفي الدوحة تلك التهم التي تسببت بقطيعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها منذ منتصف العام 2017.