إيران تعلن استعدادها لمنح الجنسية لـ“بدون“ الكويت وفق هذا الشرط

أعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، أن بلاده على استعداد لتجنيس ”البدون“ من الكويتيين، إذا تمكنوا من إثبات أي جذور إيرانية لهم.

وقال السفير إن ”إيران لا تتخلى عن أبنائها، وإذا تمكن أي بدون من إثبات جذوره الإيرانية، فسيتم استقبال معاملته للنظر في تفاصيل أخرى، وبعدها يمكن له الحصول على جنسية الجمهورية الإسلامية“، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأضاف: ”في حال تم منح أحد البدون الجنسية الإيرانية فإنه لا يشترط في هذه الحالة أن يقيم في إيران وبإمكانه أن يكمل حياته في الكويت حاملًا الجنسية الإيرانية“.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أعلن قبل أيام، عن إعداد قانون لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية ”البدون“، تمهيدًا لعرضه على المجلس وإقراره في دور الانعقاد المقبل بتشرين الأول/ أكتوبر بأغلبية نيابية.

وأوضحت مصادر حكومية، أن هذا القانون سيقدم مزايا كثيرة لمن يُظهر إثباتاته أو يُعدّل وضعه، ولن يخسر أيًا من المزايا المقدمة حاليًا لفئة ”البدون“، مؤكدةً أن الكشف عن الجنسيات الأصلية للبدون، جزء أساسي وجوهري لحل هذه القضية.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“، بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.