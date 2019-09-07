قرقاش: نقف مع السعودية في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في الحسم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، يوم السبت، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع السعودية في دعوتها للحوار (في اليمن) كما وقفت مع دعوتها للحسم.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال قرقاش: ”تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات لدعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة“.

وتابع: ”التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم“.