الكويت تنعي الشيخة أنوار الصباح

نعى الديوان الأميري في الكويت، وأفراد في الأسرة الحاكمة في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح عن عمر يناهز 70 عاما.

وقال بيان الديوان الأميري الرسمي إن جثمان الشيخة الراحلة سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت.

الله يرحمها ويغفر لها ومثواها الجنه ونعيمها إن شاءالله pic.twitter.com/Yeu97O7ljx — شذى ناصر الصباح (@sabah_al) September 6, 2019

وقدم كويتيون من مختلف شرائح المجتمع تعازيهم لعائلة الشيخة الراحلة، وخصوا والدها الشيخ فيصل السعود الصباح، وابنه الشيخ مبارك الصباح الذي يشغل منصب رئيس ديوان ولي العهد.

أحر التعازي وحسن #العزاء للعم #الشيخ فيصل السعود الصباح ولإبنائه الشيخ مبارك رئيس ديوان سمو #ولي_العهد والشيخ جابر في #وفاة أختهم الشيخة أنوار الفيصل طيب الله ثراها نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولأسرتها #الصبر والسلوان #عظم الله أجرهم وأحسن عزاهم????#فيصل_الحمود_المالك_الصباح pic.twitter.com/1s5JPAJy29 — فيصل الحمود المالك الصباح???????? (@faisalalsabah) September 6, 2019

وتعد الشيخة أنوار واحدة من نساء الأسرة الحاكمة للكويت المعروفات في البلاد، بسبب ظهورها الدائم في وسائل الإعلام وبمقابلات تلفزيونية تحدثت فيها عن عملها في الشأن العام، سيما في مجال تطوير ودعم الذات.

وشغلت الرحلة في حياتها منصب رئيسة المركز الأول للتدريب والاستشارات، والذي يعنى في جزء من عمله بدعم وتمكين المرأة، بجانب عضويتها في جمعية المرأة العالمية بواشنطن، والتي تمثل نساء عالم المال والأعمال.

تنقلت الشيخة راحلة في حياتها بين عدة دول، سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي أنهت دراستها الجامعية فيها قبل أن تستقر في الكويت.