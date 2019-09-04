رئيس البرلمان الكويتي يعلن الانتهاء من المسودة الأولية لحل قضية البدون

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، وضع اللمسات النهائية لإعداد قانون يمثل الحل الجذري لقضية المقيمين بصورة غير قانونية ”البدون“ تمهيدًا لعرضه على المجلس وإقراره في دور الانعقاد المقبل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بأغلبية نيابية.

وقال الغانم، خلال تصريح صحفي في المجلس، إن هناك تعاونًا من أجل حل قضية ”البدون“ وفق مبادئ الحفاظ على الهوية الوطنية ومراعاة الجوانب الإنسانية، وذلك عقب شهر ونصف الشهر من الحديث عن وضع قانون خلال هذا الصيف لحل قضية ”البدون“ بشكل جذري.

وأوضح الغانم أنه اجتمع مع عدة جهات حكومية معنية بحضور عدد من الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ صالح الفضالة لأخذ وجهات نظرهم فيما يتعلق بالقانون.

وأضاف الغانم أنه سيكون هناك اجتماع في القريب العاجل مع بعض جمعيات النفع العام وبعض الناشطين والناشطات في هذه القضية للاستماع أيضًا لوجهات نظرهم حول القانون.

وكان الغانم قد كشف في شهر تموز/ يوليو الماضي عن توجه حكومي لإيجاد حل جذري وعادل خلال هذا الصيف، لقضية ”البدون“ والمقيمين على أرض الدولة بصورة غير قانونية، بما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية.

وتعد قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.