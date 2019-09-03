محمد بن زايد يدعو حمدوك لزيارة الإمارات

دعا ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبدالله حمدوك، إلى زيارة الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إنّ ”حمدوك التقى بمكتبه، اليوم، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي، وبحث معه عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.

وأضافت أنّ السفير الإماراتي سلّم حمدوك رسالة خطية من محمد بن زايد، تضمنت دعوة لزيارة الإمارات؛ لـ“تبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين“.

وفي 22 آب/ أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.