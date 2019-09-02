الكويت.. نشطاء ”البدون“ المعتقلون يعلقون إضرابهم عن الطعام

أعلن نشطاء فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ المعتقلون في الكويت اليوم الإثنين، تعليق إضرابهم عن الطعام الذي شرعوا به قبل 12 يومًا، وذلك لتدهور أوضاعهم الصحية.

ونقل حساب ”مواطنون“ المختص بمتابعة أخبار ”البدون”، بيانًا منسوبًا للمعتقلين جاء فيه: ”نعلن نحن المعتقلين الكويتيين البدون، عن تعليق الإضراب المستمر منذ 12 يومًا، وذلك لتفاقم سوء الحالة الصحية لبعض المعتقلين البدون، والذين يعانون من أمراض وحالات مزمنة مثل: سرطان المعدة، وسرطان المستقيم، وقصور في وظائف الكلى، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى هبوط المؤشرات الحيوية للبعض الآخر من المعتقلين“.

نعلن، نحن المعتقلين الكويتيين البدون، عن تعليق الإضراب المستمر منذ ١٢ يوماً وذلك لتفاقم الحالة الصحية لبعض المعتقلين البدون — مواطنون (@Q8Citizens) September 2, 2019

وأضاف البيان: ”سيكون تعليق الإضراب إلى أجل غير مسمى، وعليه، فإننا نؤكد على حقنا القانوني والإنساني المشروع، في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تعبر عن رفضنا الظلم، وإصرارانا على نيل كل حقوق مجتمع الكويتيين البدون“.

وكان النشطاء المعتقلون قد بدؤوا إضرابهم في الـ22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، ومنها إخلاء سبيلهم، وذلك عقب القبض عليهم وسجنهم منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، وتوجيه عدة تهم لهم مثل التجمهر دون ترخيص، والانقضاض على النظام في البلاد، وإشاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال الهاتف.

والذين يعانون من أمراض وحالات مزمنة مثل: سرطان المعدة، وسرطان المستقيم، وقصور في وظائف الكلى، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى هبوط المؤشرات الحيوية للبعض الآخر من المعتقلين. — مواطنون (@Q8Citizens) September 2, 2019

وكان قاضي تجديد الحبس قد قرر في آخر جلسة محاكمة للنشطاء، استمرار سجنهم حتى تاريخ الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.