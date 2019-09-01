وزير خارجية البحرين ينتقد هجوم حزب الله على إسرائيل

المصدر: أ ف ب

انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، هجوم حزب الله اليوم الأحد، على إسرائيل، متهمًا الدولة اللبنانية بـ“المتفرج“ على التصعيد على حدودها.

وكتب الوزير البحريني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا: إن ”اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي“.

اعتداء دولة على أخرى شيئ يحرمه القانون الدولي . و وقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها . #لبنان #اسرائيل #حز‌ب‌الله — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 1, 2019

وأضاف أن ”وقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر، هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة ”أفيفيم“ قرب الحدود الجنوبية للبنان، بينما ردت إسرائيل بإطلاق قذائف صاروخية على جنوب لبنان، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير مع الحزب بعد أسبوع من التوتر.

واتهم حزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بشن هجوم بوساطة طائرتين مسيّرتين في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أسبوع.

وقال الحزب إنهما كانتا محملتين مواد متفجرة، إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت دون أن يحدد هدف الهجوم.

ووقع هجوم الضاحية بعد وقت قصير من غارات إسرائيلية استهدفت منزلًا لمقاتلين من حزب الله قرب العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل اثنين منهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الوزير البحريني بتصريحات تعتبر مؤيدة لإسرائيل، إذ أكد الأسبوع الماضي أن ”إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم، أنه دفاع عن النفس“.

وجاء تعليق الوزير البحريني تعقيبًا على غارات في لبنان وسوريا والعراق نسبت إلى إسرائيل.