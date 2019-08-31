محمد بن راشد يحذر المغردين ويطالب مسؤولي الإمارات بالرد على استفسارات مواقع التواصل

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، المسؤولين في بلاده، إلى التفاعل مع الرسائل التي تصلهم من الناس، في وثيقة تضمنت تحذيرًا للمغردين من ”العبث بسمعة البلاد عبر منصات التواصل الاجتماعي“.

وقال محمد بن راشد، في الوثيقة التي حملت عنوان ”رسالة الموسم“: ”إن مكان المسؤوليين الطبيعي هو ميدان العمل وليس قاعات المؤتمرات وأروقة المنتديات التي تكاثرت واستهلكت الموارد وطاقات المسؤولين“ مشيرًا إلى أن حكومته ”حكومة إنجازات“.

وطالبت الرسالة المسؤولين الحكوميين بالتفاعل مع الرسائل والاستفسارات التي توجه لهم من الناس، عبر برامج البث المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في نص الرسالة: ”كررنا عشرات المرات للجميع بأن الهدف من وجود الحكومة هو خدمة الناس، وللأسف تكثر طلبات الناس على برامج البث المباشر ووسائل التواصل، ولا يجد بعض المسؤولين الشجاعة للتعامل مع مطالبهم أو حتى الرد على تساؤلاتهم.. أعرف بأن هناك تحديات، ولكن التهرب منها لن يحلها.. المؤسسة التي تخاف مواجهة الناس هي مؤسسة فقدت الثقة بنفسها.. أطلب من الجميع احترام أي متصل بنا عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليه ومحاولة حل مشكلته.. ليس المهم سعة الموارد بل سعة القلوب وسعة الأخلاق“.

وحذر محمد بن راشد من ”العبث بسمعة بلاده عبر منصات التواصل الاجتماعي“ قائلًا: ”لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عامًا من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة“.

وأضاف: ”لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب.. صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد“.