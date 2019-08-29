الإمارات توضح حقيقة استهداف قوات حكومية في اليمن

أوضحت السلطات الإماراتية، قبل قليل، حقيقة مزاعم باستهداف سلاحها الجوي، العامل في إطار التحالف العربي باليمن، قوات حكومية، في محافظتي أبين وعدن.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت الحكومة اليمنية عبر وزارة خارجيتها، أن قوات تابعة لها تعرضت لقصف جوي، نفذه سلاح الجو الإماراتي.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: ”تعقيبًا على بيان الخارجية اليمنية أكدت الإمارات احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي، حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقًا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28، 29 أغسطس 2019“.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية الاستهداف ”تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن الميليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردًا مباشرًا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد“.

وجاء في البيان أن استهداف قوات التحالف ”تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها“.

وشدد البيان على أن الإمارات ”لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس“.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الاستخباراتية: ”رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن ويهدد كذلك جهود التصدي لميليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية“.

وأشار البيان إلى: ”قلق الإمارات الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية“.

ولفت البيان إلى ”نجاح التحالف العربي خلال السنوات الماضية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أخطر التنظيمات دوليًا، حيث نجح التحالف بتحجيم خطورة التنظيم بشكل كبير جدًا“.

وكانت مصادر محلية قد نفت لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق استهداف القوات الحكومية، وهو ما أكده البيان الإماراتي الذي قال إن من تم استهدافهم ”إرهابيون تم رصدهم استخباراتيًا“.