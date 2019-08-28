محكمة بحرينية تقضي بسجن 9 مدانين بتهمة ”تلقي أموال من إرهابيين“‎

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قضت محكمة بالبحرين، الأربعاء، بسجن 9 أشخاص، بعد إدانتهم بتهمة ”تلقي أموال من إرهابيين“، وفق مصدر رسمي. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن المحكمة الجنائية الرابعة، قولها، إنها قضت بحبس المتهم الأول 6 سنوات، وحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع سنة، وحبس المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن سنتين، فيما قضت بحبس المتهم التاسع 3 أشهر. ولم تعلن…