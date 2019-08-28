محكمة بحرينية تقضي بسجن 9 مدانين بتهمة ”تلقي أموال من إرهابيين“‎

قضت محكمة بالبحرين، الأربعاء، بسجن 9 أشخاص، بعد إدانتهم بتهمة ”تلقي أموال من إرهابيين“، وفق مصدر رسمي.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن المحكمة الجنائية الرابعة، قولها، إنها قضت بحبس المتهم الأول 6 سنوات، وحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع سنة، وحبس المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن سنتين، فيما قضت بحبس المتهم التاسع 3 أشهر.
ولم تعلن المحكمة أسماء المتهمين.
ووفق المصدر، فإن ”للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك“، موضحًا أن ”النظام القضائي البحريني يسمح من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم“، وتعد آخر درجات التقاضي.