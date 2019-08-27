وفاة رجل الأعمال الإماراتي البارز سيف بن أحمد الغرير

توفي رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس مجموعة الغرير، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95، وفق وسائل إعلام محلية.

وستقام صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال الراحل، اليوم بعد صلاة العصر، في مقبرة القصيص بدبي في دولة الإمارات.

ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.

ووصف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الغرير بأنه من أعمدة اقتصاد دبي، قائلًا: ”أعزي عائلة المغفور له بإذن الله #سيف_بن_أحمد_الغرير بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان“.

أعزي عائلة المغفور له بإذن الله #سيف_بن_أحمد_الغرير بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 27, 2019

ويتولى أولاد الراحل – وهم 6 – مراكز رئيسية في مجموعة عبد الله الغرير، وهي واحدة من أكبر الشركات الخليجية والعربية، ولها أنشطة في عدة مجالات أهمها صناعة اللف، والإسمنت، والألومنيوم، والعقار، والقطاع المصرفي، وقطاع التأمين.

وتعد مجموعة الغرير واحدة من الشركات الرئيسية التي لعبت دورًا مهمًا في جعل الإمارات مركز الأعمال المزدهر الذي أصبحت عليه اليوم.

وكانت عائلة الغرير تمتهن صيد اللؤلؤ التي اندثرت في ثلاثينيات القرن الماضي مع ظهور اللؤلؤ الصناعي من اليابان.

غير أن عائلة الغرير انتقلت سريعًا إلى التجارة، وحولت مراكب صيد اللؤلؤ الصغيرة إلى سفن تجارية تستورد البضائع وتنقلها من الشرق الأوسط إلى أفريقيا والهند ودبي.

ومع تطور دبي وازدهار الأعمال فيها أنشأ سيف عام 1960 ”مجموعةَ الغرير“ التي نمت لتصبح واحدة من أهم المجموعات المالية في الشرق الأوسط والعالم العربي.